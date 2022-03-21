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ЄС збільшить військово-фінансову підтримку України - МЗС Німеччини

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ЄС збільшить військово-фінансову підтримку України - МЗС Німеччини

Associated Press

Підтримку України планують збільшити до 1 млрд євро.

Європейський союз 21 березня на своєму засіданні збільшить військово-фінансову підтримку України та унеможливити уникнення санкцій для РФ. 

Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

"Сьогодні ми ухвалимо рішення щодо подальшої військово -фінансової підтримки з боку ЄС для України: ми збільшимо фінансування закупівлі обладнання та озброєння до 1 мільярда євро. Ми також розглянемо ліквідацію лазівок у санкціях", - сказала Бербок. 

Також міністерка заявила про необхідність "повітряного моста" від кордону країн ЄС та до всіх європейських держав та через Атлантику. 

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