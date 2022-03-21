ЄС збільшить військово-фінансову підтримку України - МЗС Німеччини

Підтримку України планують збільшити до 1 млрд євро.

Європейський союз 21 березня на своєму засіданні збільшить військово-фінансову підтримку України та унеможливити уникнення санкцій для РФ.

Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

"Сьогодні ми ухвалимо рішення щодо подальшої військово -фінансової підтримки з боку ЄС для України: ми збільшимо фінансування закупівлі обладнання та озброєння до 1 мільярда євро. Ми також розглянемо ліквідацію лазівок у санкціях", - сказала Бербок.

We will decide today on further #EU military-financial support for #Ukraine: we will increase funding for procurement of equipment & weapons to €1 billion. We will also look at closing off sanction loopholes. - @ABaerbock ahead of the Foreign Council #FAC 1/2 pic.twitter.com/qjo0KfQpP6 — Germany in the EU (@germanyintheeu) March 21, 2022

Також міністерка заявила про необхідність "повітряного моста" від кордону країн ЄС та до всіх європейських держав та через Атлантику.

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