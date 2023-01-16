ЄС про атаку на Дніпро: Росія знову показала свою нелюдську агресію

Вчинивши чергову ракетну атаку на Україну, Росія знову показала свою нелюдську агресію і цей злочин не залишиться безкарним.

Про це заявив голова дипломатичного корпусу Європейського союзу Жозеп Боррель.

Він зазначив, що російська агресія спрямована проти мирного населення, включаючи жінок та дітей.

"Ще одна російська ракетна атака обрушилася вчора на українські міста. Нелюдська агресія Росії спрямована безпосередньо проти цивільного населення, включно з дітьми. Ці злочини не залишаться безкарними", — заявив він.

Також Боррель додав, що країні Європейського союзу продовжуватимуть надавати Україні допомогу рівно стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Росія свідомо атакує мирне населення України, тому її необхідно негайно зупинити.

Крім того, ми раніше інформували, що кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 29.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі під час ракетного терористичного удару військ РФ по житловій багатоповерхівці постраждала матір захисника України, який воює на Бахмутському напрямку.

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