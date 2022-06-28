Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЄС розпочав постачання ЗСУ понад 90 вантажівок високої прохідності

Дата публікації
Перегляди
321
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЄС розпочав постачання ЗСУ понад 90 вантажівок високої прохідності

Фото: Associated Press

Євросоюз розпочав постачання медичним та матеріально-технічним підрозділам ЗСУ понад 90 вантажівок підвищеної прохідності.

Ця техніка є частиною ширшого заходу допомоги від ЄС на суму 31 млн євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.

Про це Представництво ЄС в Україні повідомило 28 червня.

"ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

На думку ЄС, згаданий захід допомоги підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. 

Захід допомоги від ЄС включає:

  • надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), 
  • інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), 
  • предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби),
  • обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс погодить Комплексний пакет допомоги Україні.

Нове озброєння та паливо від Європи: Україна має отримати допомогу від країн НАТО

Нове озброєння та паливо від Європи: Україна має отримати допомогу від країн НАТО

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація