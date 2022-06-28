ЄС розпочав постачання ЗСУ понад 90 вантажівок високої прохідності

Євросоюз розпочав постачання медичним та матеріально-технічним підрозділам ЗСУ понад 90 вантажівок підвищеної прохідності.
Ця техніка є частиною ширшого заходу допомоги від ЄС на суму 31 млн євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.
Про це Представництво ЄС в Україні повідомило 28 червня.
"ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ", – йдеться у повідомленні.
На думку ЄС, згаданий захід допомоги підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил.
Захід допомоги від ЄС включає:
- надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя),
- інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування),
- предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби),
- обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс погодить Комплексний пакет допомоги Україні.
Читайте також: