ЄС тисне на Україну відновити транзит російської нафти через "Дружбу" - деталі

Нафтопровід "Дружба" / © Associated Press

Єврокомісія вимагає від України чіткий графік ремонту нафтопроводу, пошкодженого на початку року внаслідок російської атаки. Йдеться про ділянку магістралі “Дружба”, якою транспортується російська нафта до країн ЄС. У Брюсселі заявляють, що питання ремонту обговорюється паралельно з дипломатичними зусиллями щодо миру.

Про це повідомляє агентство Sky News.

У МЗС України повідомили, що через обстріл російськими військами транзит нафти до Угорщини та Словаччини припинено з 27 січня. Поставки наразі не відновлені, оскільки пошкоджена інфраструктура потребує ремонту та перевірок безпеки.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Київ у навмисному затягуванні відновлення транзиту, пов’язуючи це з позицією Братислави щодо євроінтеграції України. Аналогічну оцінку озвучив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, заявивши, що зупинка постачання має політичні мотиви.

На тлі ризиків дефіциту пального Будапешт і Братислава звернулися до Хорватії з проханням допомогти з транзитом російської нафти. Втім, міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відкинув таку можливість, наголосивши, що закупівля російської нафти фактично фінансує війну проти України. За його словами, країни ЄС мають технічні можливості відмовитися від залежності від російських енергоносіїв.

У Єврокомісії зазначають, що наразі не бачать короткострокової загрози енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини, оскільки обидві країни мають достатні запаси нафти. Водночас Брюссель підтримує контакт з Києвом щодо термінів відновлення роботи пошкодженої ділянки нафтопроводу.

Нагадаємо, 27 січня, російські війська здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури нафтопроводу “Дружба” у місті Броди Львівської області.

Це ураження не є першим випадком атаки на об’єкти української нафтотранспортної інфраструктури. Ворог цілеспрямовано обирає цілями об’єкти нафтотранспортної системи України

Пізніше, вночі проти ночі 1 грудня в Росії був підірваний нафтопровід “Дружба”. Повідомляється, що вибух стався біля Кизинських Висілок і спричинив масштабне займання.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці на розподільчу станцію “Дружба”.