Єдине, по чому варто бити – так це но по найболючішому: енергоносіям, якими Путін роками шантажує увесь світ.

Все пізнається в порівняннях. Здається, що один мільярд євро – це дуже велика сума. Саме стільки Євросоюз надав нашій країні допомоги за час повномасштабного вторгнення російських окупантів. І в цей же самий час ЄС перерахував Росії у 35 разів більше, в якості сплати за енергоносії. Коефіцієнт підтримки один до 35.

Про це йдеться в ТСН.

«Чому ваші санкції не працюють? Тому що вони розраховані на застосування за умов демократії, коли є громадська думка. А в Росії немає суспільної думки, немає демократії». Такі заяви вже лунають у стінах Європейського парламенту. Там усвідомили: закриття кордонів не серйозна втрата для країни, де 70 відсотків населення не має закордонних паспортів. А руйнацію економіки звичайні росіяни, які і до цього жили у злиднях попросту не відчувають.

Єдине, по чому варто бити – так це но по найболючішому: енергоносіям, якими Путін роками шантажує увесь світ.

Перші ластівки вже є: в «Лукойлі» кремлівського гаманця Вагіта Алікперова анонсували зупинку навтоперероблюючих захводів, так як сховища переповені мазутом, який ніхто не купує.

Інше питання газ. На терезах європейців непростий вибір: обезкровити грошима Путіна, чи банально самим не лишитися із холодними батареями.

У цьому питанні показова історія Литви, яка вже з квітня не купує російський газ. Литовці взялися злізати з газової голки ще в 2014 році. Спочатку там облаштували власний термінал, а вже із травня країна запустить газопровід, який зєднає Литву із польским терміналом.

І як ви розумієте, це робота не одного дня чи навіть року. Тому, буде вкрай легковажно сподіватися, що наприклад Німеччина в одну мить перекриє путінський вентиль, де сьогодні частка російського імпорту є найбільшою.

В той же час, не можна стверджувати, що сьогодні німці не дають відпір енергетичному шантажу Кремля. Непоміченими для багатьох лишилися заяви про перехід під контроль держави 100% фірми GAZPROM Germania, якою російський «Газпром». Це власник і оператор трьох німецьких і одного австрійського газосховищ

Юридично Німеччина, втручається в монопольне становище росіян на ринку. Саме із безконтрольним впливом агресора там пов’язують аномальні цінові стрибки на газ, за якими ми спостерігали впродовж останнього року.

Альтернативу в Росії в тій країни ЄС вбачають у поставках газу із США Катару, Азербайджану, Алжиру і Норвегії.

А ще до 2030 року запланований запуск вітрових та сонячних електростанцій. І це вже не «зелені ініціативи», а цілком прагматичний прогноз. Результатом стане заміна поставок 170 мільярдів кубометрів газу на рік. Для розуміння щорічно Росія поставляє в Німеччину 150 мільярдів кубометрів газу.

Масштабне вторгнення Путіна до України змусило переглянути Євросоюз своє ставлення до Росії. Наразі амбітні плани поки на папері і це факт і пропозиція почекати десть так років 8 явно неактуальне для нашої країни.

Але, цивілізований світ, якби це не було складно, має сповна усвідомити одну просту річ: сьогодні купувати російську нафту і газ – це все одно, що років так 70 тому купувати у гітлерівського рейху мило виготовлене із катованих фашистами полонених.

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