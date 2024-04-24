ЄС виділив Україні новий транш допомоги: заява фон дер Ляєн

Вона зазначила, що “Європа залишається єдиною та рішучою”.

Європейська Комісія виділила 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на платформі X (Twitter).

“Сьогодні ми виділяємо додаткові €1,5 мільярда в рамках € 50 мільярдів для України. Це життєво важливо для того, щоб держава та служби України працювали, поки вона дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною та рішучою”, — зазначила вона.

Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.



Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.



This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.



Europe remains united and resolute. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2024

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має продовжувати підтримувати Україну, мобілізувати для цього всі інституційні та виробничі спроможності, оскільки ціна гіпотетичної перемоги Росії, ціна небезпеки, яку вона може принести для Європи, є набагато вищою за будь-які витрати на допомогу Україні.

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