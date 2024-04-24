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ЄС виділив Україні новий транш допомоги: заява фон дер Ляєн

ЄС виділив Україні новий транш допомоги: заява фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про новий транш допомоги ЄС Україні / Фото: Associated Press

Вона зазначила, що “Європа залишається єдиною та рішучою”.

Європейська Комісія виділила 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для України

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на платформі X (Twitter). 

“Сьогодні ми виділяємо додаткові €1,5 мільярда в рамках € 50 мільярдів для України. Це життєво важливо для того, щоб держава та служби України працювали, поки вона дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною та рішучою”, — зазначила вона.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має продовжувати підтримувати Україну, мобілізувати для цього всі інституційні та виробничі спроможності, оскільки ціна гіпотетичної перемоги Росії, ціна небезпеки, яку вона може принести для Європи, є набагато вищою за будь-які витрати на допомогу Україні.

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