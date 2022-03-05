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ЄС виділяє 500 млн євро першого транша гуманітарної допомоги українським біженцям

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ЄС виділяє 500 млн євро першого транша гуманітарної допомоги українським біженцям

Associated Press

Також українцям буде надана й інша допомога.

У Єврокомісії повідомили, що виділено перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу

"ЄС виділяє перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 млн євро, вони отримають право на проживання в ЄС протягом мінімум року, зокрема, право на доступ до ринку праці, медицини, освіти й так далі", - зазначила вона.

Також глава Єврокомісії додала, що кількість біженців з України вже перевищує 1,2 млн людей, і ця цифра може збільшитися в рази найближчими днями та тижнями.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодилися надати українцям, які рятуються від війни, негайний дозвіл на перебування у їхніх країнах без візи один рік. Цей термін може бути продовжено у разі потреби.

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Як живуть українці, які виїхали за кордон

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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