ЄС виділяє 500 млн євро першого транша гуманітарної допомоги українським біженцям

Також українцям буде надана й інша допомога.

У Єврокомісії повідомили, що виділено перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу

"ЄС виділяє перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 млн євро, вони отримають право на проживання в ЄС протягом мінімум року, зокрема, право на доступ до ринку праці, медицини, освіти й так далі", - зазначила вона.

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Також глава Єврокомісії додала, що кількість біженців з України вже перевищує 1,2 млн людей, і ця цифра може збільшитися в рази найближчими днями та тижнями.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодилися надати українцям, які рятуються від війни, негайний дозвіл на перебування у їхніх країнах без візи один рік. Цей термін може бути продовжено у разі потреби.