ЄС запровадить нові санкції проти Росії, але найближчими днями вони не запрацюють

Справа не в політичній волі, а в процедурі - лідери складуть «дорожну карту» певних санкцій, а далі їх слід затвердити, чітко виписати й опублікувати.

Ще більше тиснути на Росію - про це пізно вночі домовилися західні лідери. На відеозв'язок вийшли американський президент, французький, британський та італійський прем'єри і німецький канцлер. Підтвердили свою готовність і надалі підтримувати Україну військово, дипломатично й фінансово, забезпечуючи демократично обрану владу інструментами, необхідними для самооборони. Готується Захід посилити й санкції.

Про це зазначає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко для ТСН.

Ще більше імен тих, кого в ЄС вважають причетними до російської агресії й скоєння воєнних злочинів в Україні. Чорний список - у рамках чергового пакету санкцій - подовжать. Можливі й нові економічні обмеження. Утім, у п’ятому пакеті не буде ембарго на російську нафту й газ.

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Усе через небажання запровадити його окремих країн ЄС - сказав очільник української дипломатії, пояснюючи деталі санкційного пакету, що зараз готує Захід. Оптимістично додав, що Київ обов’язково дотисне партнерів. І переконає їх накласти ембарго. Тобто вдарити по найбільш дохідній частині російського бюджету.

«Чернетку» п’ятого пакету санкцій напередодні до півночі накидували глави МЗС країн Євросоюзу. Й усі їх ідеї опиняться «на столі» у лідерів ЄС, які сюди, до Брюсселя, з’їжджаються у четвер. І до яких особисто доєднається і президент США Джо Байден. Готовність запроваджувати подальші заходи - є, підтвердив очільник європейської дипломатії. Але додав, що малоймовірно, що їх запровадять уже цього тижня. Й справа не в політичній волі, а в процедурі - лідери складуть «дорожну карту» певних санкцій, а далі їх слід затвердити, чітко виписати й опублікувати.

«Ми продовжуватимемо ізолювати Росію за військові злочини й кричущі порушення гуманітарного й міжнародного права. Європа в небезпеці - це очевидно через російське вторгнення до України. І це не риторика - навпаки, це вторгнення й війна, що триває, є тектонічним зсувом у геополітичному ландшафті Європи, й наша реакція на війну продемонструвала, що ми, як Євросоюз, можемо діяти твердо й об’єднано», - повідомляє Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Втім, є питання, об які ця єдність розбивається. Хай це й досить різке формулювання. Угорські ЗМІ цитують очільника їхньої дипломатії Петера Сіярто, який відкрито заявляє - Будапешт не готовий підтримати припинення постачання енергоресурсів із Росії. Угорський прем’єр напередодні пояснював: «Це буде нестерпно важка ноша й для Угорщини, й для інших країн ЄС». Виступив Сіярто й проти запровадження безпольотної зони, яку в четвер знову обговорюватимуть на саміті НАТО - відзначив, що це спровокує бій у повітрі між Росією й Альянсом. А бій між ними на землі, мовляв, спровокує ідея Польщі відправити до України миротворців - її теж обговорять на саміті НАТО. І її теж критикує Угорщина.

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Нагадаємо, що всі рішення і в Альянсі, і в Євросоюзі схвалюються консенсусом. Якщо проти принаймні одна столиця, воно буде заблоковане. На заяви із Будапешта відреагували вже в українському МЗС. Нагадали - Україна зараз боронить східні рубежі НАТО. І якщо Росія досягне своєї мети, українські сусіди будуть наступними. Тож помилково вважати, додали в українському зовнішньополітичному відомстві, що Угорщина існує чи зможе існувати у вакуумі.

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