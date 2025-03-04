ЄС заморозив 20 млрд євро військової допомоги Україні: Угорщина блокує рішення

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а також його словацький колега Роберт Фіцо відкрито виступили проти нової ініціативи.

Європейський Союз тимчасово заморозив новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через опір Угорщини.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з інформацією видання, ЄС вже затвердив 60 мільярдів євро військової підтримки Києву на 2025 рік, і ці кошти залишаються незмінними. Однак новий пакет фінансування заблоковано через позицію Будапешта.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а також його словацький колега Роберт Фіцо відкрито виступили проти нової ініціативи. Водночас, за словами дипломатичних джерел, інші країни ЄС, зокрема Франція, також не демонструють ентузіазму щодо прискорення виділення коштів.

Очікується, що сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить стратегію щодо збільшення оборонних витрат ЄС. Один із можливих механізмів, який розглядається, – вимога спрямовувати 20% нових кредитів, доступних на оборонні потреби, саме на допомогу Україні.

Нагадаємо, США за вказівкою президента Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України. Перш за все, може йтися про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії.