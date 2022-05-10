"ЄС запропонував гнучкий механізм запровадження нафтового ембарго, зволікання неприпустимо", - Кулеба

Кулеба заявив, що зволікання з прийняттям шостого пакету санкцій проти Росії неприпустимо. Водночас аргументи, що нафтове ембарго зруйнує економіку Угорщини або іншої країни, надумані.

Зволікання з ухваленням шостого санкційного пакету є абсолютно неприпустимим, а всі аргументи проти запровадження запропонованого в ньому механізму нафтового ембарго надумані. Україна дуже сподівається, що найближчими днями рішення буде знайдено.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з нідерландським колегою Вопке Гукстрою в Києві.

«Зволікання з ухваленням шостого санкційного пакету є абсолютно неприпустимим. Всі аргументи про те, що нафтове ембарго в тому вигляді, в якому воно було запропоноване до ухвалення, зруйнує економіку Угорщини чи будь-якої іншої країни, є надуманими, тому що ЄС запропонував гнучкий механізм запровадження нафтового ембарго, який якраз враховує інтереси всіх держав-членів», - зазначив він.

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За його словами, Україна дуже сподівається, що найближчими днями рішення буде знайдено. Якщо його не буде знайдено, то усім залишиться зробити тільки один висновок – що Угорщина своєю непоступливою позицією просто підіграє російській федерації у її намаганні зберегти нафтовий ринок ЄС», - зауважив очільник МЗС.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про певний прогрес у переговорах з ЄС щодо нафтового ембарго щодо російської нафти. Очільник МЗС Угорщини вважає, що для зміни позиції Будапешта щодо нафтового ембарго потрібно зробити "значно більше".

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