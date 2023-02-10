ЄС знайшов спосіб, як використати заморожені активи Центробанку РФ на відновлення України – Bloomberg

Європейські банки можуть зобов'язати надавати докладну інформацію про розмір заморожених активів Центробанку РФ. Це відбудеться в разі, якщо ці кошти підуть на відновлення України.

Про це інформує Bloomberg.

Зокрема, в юридичній службі Євросоюзу заявили, що чиновники спершу мають "розібратися із масштабами активів Центрального банку та інших державних активів, які перебувають під санкціями". Прикметно, що закони ЄС дозволяють інвестувати заморожені активи та використовувати виручені кошти для допомоги Києву.

Відомо, що країни ЄС повідомили про заморожування активів російського центрального банку на суму 36,3 млрд євро. Але ця цифра наразі лише уточнюється.

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"У правовому документі ЄС йдеться, що Брюссель повинен співпрацювати з G7 та міжнародними партнерами – для інвестування заморожених активів і використання виручених коштів [для відновлення України]. Фінансова ж доцільність такого плану залежатиме від суми, що зберігається в центральних і комерційних банках ЄС", – пояснили аталітики.

На думку президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, "Росії доведеться сплатити за завдані руйнування і зробити свій внесок у відновлення України". "Тому ми з нашими партнерами вивчаємо, як використовувати державні активи Росії на користь України", – наголосила вона.

Додамо, що президентка Молдови Мая Санду прийняла відставку прем'єр-міністерки.

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