ЄС знизив ліміт на російську нафту - як це вплине на Кремль

Російська нафта / © ТСН.ua

Реклама

Відсьогодні діє нова “стеля” цін на російську нафту – тепер її ліміт становить $47,6 за барель замість попередніх $60.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

“Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту РФ”, – зазначив Єрмак.

Реклама

Раніше це рішення було ухвалене в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який передбачає обмеження цін на енергоресурси з метою зменшення доходів Кремля від експорту нафти та підтримки фінансової стабільності на світових ринках.

Також нагадаємо, що США пропонують Європі впровадити нові санкції проти Росії, зокрема йдеться про повне припинення закупівель російського газу та нафти.