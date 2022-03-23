ЄСПЛ розглядатиме позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи

ЄСПЛ розглядатиме позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи

Суд у Страсбурзі вирішив розглядати позови проти Росії.

Європейський суд з прав людини продовжить розглядати позови проти Росії, попри її виключення з Ради Європи.

Про це повідомив радник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook.

У рішенні повідомляється, що Російська Федерація припинить бути відповідальною стороною у випадку порушення Європейської конвенції з прав людини 16 вересня 2022 року.

"Суд залишиться компетентним у розгляді справ, спрямованих проти Російської Федерації стосовно порушень Конвенції з урахуванням того, що вони вчинені до 16 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Суд також скасував попереднє рішення голови ЄСПЛ від 16 березня про зупинку розгляду всіх справ проти РФ.

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