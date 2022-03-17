Євген Кошовий розповів, як допомагає теробороні: "Я не заради фотографії приїжджаю"

Євген Кошовий розповів, як допомагає теробороні: "Я не заради фотографії приїжджаю"

Шоумен займається волонтерством.

Відтоді як російські окупанти вороже вторглися в Україну, кожен намагається чимось допомогти українській армії.

Волонтером став актор Студії "Квартал 95", гуморист Євген Кошовий. На YouTube-каналі "Люкс ФМ" шоумен розповів, що допомагає теробороні.

"Думав, сьогодні відвезти 40 комплектів флісового одягу, тому що холодно вночі стояти їм. Різних розмірів замовили. Вчора відправив до Житомиру комплект із теплим одягом. Наші дівчата там відшили. Ми там трішки купуємо, трішки возимо. Шукаємо по різним куточкам: по магазинам, по заправкам", - розповів Кошовий.

До речі, про своє волонтерство актор не афішував. Кошовий говорить, що просто хоче чимось допомогти українській армії.

"А нащо афішувати волонтерство, якщо це волонтерство. Хлопці кажуть: "Давайте сфотографуємося, ми вам подякуємо там чи у Facebook, чи Instagram". Мені це не потрібно, я не заради фотографії приїжджаю. Я приїжджаю, бо хочу чимось допомогти. В холоді… Може голодні деякі хлопці є. Я просто запитую, кому що треба", - розповів Євген.

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