Євгенія Гапчинська у сльозах розповіла про зустріч з чоловіком, який на добу повернувся з фронту

Художниця Євгенія Гапчинська ексклюзивно у "Сніданку з 1+1" на ТЕТ розповіла про довгоочікувану зустріч з чоловіком, який на добу повернувся з фронту, та про нову картину, присвячену Україні.

Днями на своїй сторінці у соцмережах художниця поділилась історією своєї родини та розповіла, як на свій п'ятий день народження її молодший син чекав на батька, який перебуває на фронті.

Чоловікові вдалось завітати до сім'ї, проте трохи пізніше і лише на один день. Ексклюзивно у включенні "Сніданку з 1+1" Гапчинська розповіла, як вони з сином зустріли чоловіка та провели день разом.

Зі сльозами на очах художниця зазначила, що дуже чекала на повернення чоловіка. Вона підкреслила, що їй дуже шкода дітей, які втратили своїх батьків і тих, хто очікує їх з фронту. Євгенія поділилась історією про свого сина та прокоментувала, як саме його життя війна перевернула в один день.

"Тато його забирав із садочка, у них були свої щоденні ритуали. Після дитсадочка вони йшли на майданчик, потім у кафе, їли якийсь круасан або морозиво та повертались додому. І в один день усе змінилось. Не стало тата, не стало садочка, парку, нічого. Малим дуже важко, у них наче земля з-під ніг іде", - прокоментувала популярна художниця.

Гапчинська детально розповіла історію, коли її син на своє 5-річчя чекав тата. Говорить, що малий довго стояв біля дверей та відмовлявся навіть йти гратись.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Потім він сів там, навіть лежав. Наче цуценя на килимку біля дверей. Він так може робити дуже довго", – розповіла вона.

Хлопчик знає, що тато воює, і завжди, коли у нього не виходить приїхати на певні дати, чоловік говорить синові: "Командир не відпускає". Проте через певний час чоловікові Гапчинської вдалось приїхати. Цей день був для родини наповнений щастям.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Він на нього дивився, як на Бога. Тато пішов купатись, синочок стояв під ванною. Чоловік сів пити каву, той дивиться на нього, підняв голову та мовчить. Не зводить з нього очей. Він взяв його за шорти і ось так ходив з ним поруч цілий день. Потім вони поїхали до іграшкового магазину, тато купив йому потяг", - поділилась Євгенія.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

Чоловікові вдалось завітати до родини на свій день народження. Він попросив дружину не робити подарунків, і додав: "Я тебе буду обіймати, а ти не виривайся. Це мені буде найкращим подарунком". Зізнається, що у подібних зустрічах найважче, коли чоловік говорить, що за декілька годин він має вже повертатись.

Пара разом вже 35 років. Гапчинська пригадала, що чоловік сам дуже полюбляє книги і саме такий подарунок він зробив вперше своїй коханій, на той час художниці було близько 14 років, а йому - 15. Це був альбом видатного художника Альбрехта Дюрера. Це книга була дуже дорога, тоді чоловік витратив на неї свою стипендію за декілька місяців.

Фото: скріншот з відео

За словами художниці, з коханим намагаються підтримувати постійний зв'язок. Родина спілкується на різні теми, окрім війни. Художниця зазначила: чоловік часто надсилає фото та відео різних кошенят та цуценят, яких вони підгодовують, лелек та зірки, проте одного разу зазнімкував нічне зоряне небо, у якому три ракети летіли на Київ.

"Вони кажуть: ми тут стоїмо за те, щоб ви там були щасливі. Тому питають, як прокинулись, що снідали, де гуляли. Хочуть поцілунків, ніжності, не хочуть нічого чути про війну", - прокоментувала художниця.

Фото: скріншот з відео

Щодо нових творчих планів, у "Сніданку з 1+1" Гапчинська привідкрила невеличку завісу та ексклюзивно повідомила, що планує створити нову картину під назвою "Перемога". Художниця надихнулась новим подарунком – сукнею, яка має аналогічну назву.

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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