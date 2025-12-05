Євген Ласійчук: Оточення Покровська та Мирнограду немає, Сили оборони працюють над розширенням логістичних коридорів

Реклама

На цьому в ефірі телеканалу ICTV наголосив командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ Євген Ласійчук.

“Умовна лінія розмежування пролягає по залізниці. Північну частину – повністю контролюємо своїми підрозділами. Центральна міська забудова – також є присутні наші підрозділи. Задачі там виконують штурмові війська, не допускають просування противника та його накопичення, знищують противника”, – зазначив він.

Євген Ласійчук додав, що більш складна ситуація по південній частині Покровська. Це – одна із ділянок, які противник використовує для накопичення, висування в населений пункт. Але там задіяні наші підрозділи БПС, які активно знищують противника на підступах.

“Противник вибирає тактику – оминути міські бої, не заходити в населений пункт, здебільшого зараз намагається обійти населений пункт з флангів, але ці ділянки також у нас контролюються, противника там знищуємо. Можу сказати, що оточення або блокування міста Покровськ противником не здійснено”, – сказав командир 7 корпусу ШР ДШВ.

Водночас, розповів Євген Ласійчук, логістика до Мирнограду – складна, але вона здійснюється. Наші підрозділи продовжують виконувати завдання, а оборона посилюється, зокрема, штурмовими групами.

Серед головних завдань підрозділів, які виконують завдання на цьому напрямку, – це розширення логістичного коридору для забезпечення більш якісної логістики.

“Багато часу противник намагався здійснювати такі лобові атаки на наші передові позиції до лінії бойового зіткнення. Йому це не вдавалося. Зараз він обрав іншу тактику – обходу населеного пункту, перерізання логістичного маршруту. Але ситуація тут контрольована. Оточення на сьогоднішній день немає. Підрозділи готові до маневреної оборони, але якщо для цього буде необхідність”, – зазначив він.