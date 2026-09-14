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Командир 7 корпусу ДШВ наголосив на важливості більш дієвого навчання особового складу перед бойовими діями та перелічив три компоненти, без яких сучасний бій не виграти.

За його словами, розвідка має працювати цілодобово. Корпус щодня отримує величезні обсяги розвідданих — обробити їх вручну вже неможливо. Тому зараз необхідно застосовувати штучний інтелект в розвідці, що Євген Ласійчук назвав спільним завданням з партнерами. Але дані розвідки стають цінними саме тоді, коли переростають у рішення.

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«Кількість виявлених цілей має дорівнювати кількості уражених. Сьогодні близько 80% уражень ЗСУ забезпечує безпілотна складова», — зазначив командир корпусу.

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Також важлива швидкість реагування: сучасний бій став надто швидкоплинним, щоб чекати на рішення командування. Ухвалювати рішення на полі бою сьогодні повинна кожна ланка, навіть сержантська — на своєму рівні, оперативно та фахово.

Пошук асиметричних рішень, за словами командира корпусу, має стати щоденною роботою, а не разовим завданням.

«Для цього потрібні системні інновації: експерименти з технологіями та тактикою ведення бою, заохочення ініціативи на всіх рівнях — від солдата до генерала — і після кожної операції проводити розбір, аналіз проведених дій із чіткими висновками та конкретними пропозиціями, що потрібно покращувати наступного разу», — підсумував Євген Ласійчук.

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