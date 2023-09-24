Євлаш: ЗСУ ріжуть логістичні шляхи росіян на Бахмутському напрямку

Сили оборони завдають максимальних втрат.
Збройні сили вже дістають до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку та працюють над тим, аби перерізати інші.
Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону, пише Українська правда.
"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут – Горлівка, яка перебуває за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА.Також у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до бахмутського угруповання, це і траси, які ведуть з окупованої території. Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити далі, аби знекровити російське угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат", - сказав він.
Він також зазначив, вперше після тривалої перерви ворог спробував перевірити оборону ЗСУ поблизу Білогорівки, кинули в бій своїх в’язнів – всі вони були знищені.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині, а також ще два міста.
Британські розвідники повідомили, що оборона окупаційних російських військ під Бахмутом на Донеччині послабилася. Адже Росія була змушена перекинути десантників на Мелітопольський напрямок