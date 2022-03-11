єВорог: через "Дію" запустили функцію повідомлень про розташування російських окупантів

єВорог: через "Дію" запустили функцію повідомлень про розташування російських окупантів

Інформація надходитиме до Збройних Сил України.

У застосунку "Дія" запустили функцію повідомлень про розташування російських окупантів на території України.

На головній сторінці потрібно натиснути на розділ "Повідомити ЗСУ". Далі застосунок відкриває чат-бот єВорог у Телеграмі.

"Зараз як ніколи треба діяти злагоджено. Тільки так ми подолаємо ворога. Допоможіть нашій армії - повідомляйте адресу пересування військової техніки та військ окупантів. Вони допоможуть Штабу Збройних Сил України завдати гідну відсіч супротивнику", - ідеться в повідомленні.

Щоб повідомити інформацію, потрібно натиснути кнопку "Розпочати" та надати дані ЗСУ.

До чат-боту можна увійти напряму в Телеграмі за адресою @evorog_bot

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