єВорог: через "Дію" запустили функцію повідомлень про розташування російських окупантів

Інформація надходитиме до Збройних Сил України.
У застосунку "Дія" запустили функцію повідомлень про розташування російських окупантів на території України.
На головній сторінці потрібно натиснути на розділ "Повідомити ЗСУ". Далі застосунок відкриває чат-бот єВорог у Телеграмі.
"Зараз як ніколи треба діяти злагоджено. Тільки так ми подолаємо ворога. Допоможіть нашій армії - повідомляйте адресу пересування військової техніки та військ окупантів. Вони допоможуть Штабу Збройних Сил України завдати гідну відсіч супротивнику", - ідеться в повідомленні.
Щоб повідомити інформацію, потрібно натиснути кнопку "Розпочати" та надати дані ЗСУ.
До чат-боту можна увійти напряму в Телеграмі за адресою @evorog_bot
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