Єврокомісарка повідомила, скільки українців вже повернулися додому і як багато ще залишаються на чужині

Кількість українців, які перетинають кордони країн ЄС, повернулося до рівня, яке було до варварського нападу Росії на чолі з диктатором Путіним.

Зараз на території Євросоюзу перебуває від 3,2 до 3,7 млн українських біженців. Загалом кордон ЄС перетнули 6,7 млн українців, проте приблизно 3 млн із них уже повернулися на батьківщину.

Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йохансон на пресконференції у Празі.

"За нашими даними, до Євросоюзу в'їхало 6,7 млн українців і приблизно 3 млн вже повернулися назад. Заявку на тимчасовий захист подали 3,7 млн українців", – сказала вона.

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Єврокомісарка додала, що цифри недосконало точні, оскільки часто українці подавали заявки спочатку в одній країні ЄС, потім – в іншій. Або не подавали заявки зовсім, або подали заявку, але вже виїхали.

"Тому, приблизно 3,2-3,7 млн українців перебувають зараз на території ЄС", – додала Йохансен.

Вона додала, що найбільшого тягаря напливу українців зазнала на собі Чехія, якщо розраховувати кількість біженців на душу населення країни, яка приймає. На другому місці – Польща, третьому – Естонія, четвертому – Литва, п'ятому – Болгарія, шостому – Латвія.

Йохансен додала, що зараз із України виїздить стільки ж людей, скільки і повертається із ЄС.

"З точки зору біженців, ситуація стабілізувалася. На пунктах перетину кордону мж ЄС та Україною показники перебувають на довоєнному рівні, тому ми повернулися до звичної кількості людей, які перетинають кордони. Я прогнозую, що багато людей, які перебувають у ЄС визначаться зі своїм майбутнім до початку навчального року: де його почати, у країні-члені ЄС або повернутися до України", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у Польщі повідомили, скільки українських дітей приймуть школи і садочки восени та в якому форматі буде навчання.

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