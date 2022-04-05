Єврокомісія незабаром опублікує новий перелік санкцій для Росії: яких галузей торкнеться

Найбільшими покупцями енергетичного вугілля є Європа та Китай.

Єврокомісія незабаром опублікує новий перелік санкцій для Росії. На цей раз він торкнеться енергоносіїв.

Про це пише видання Bloomberg.

ЄС планує запровадити заборону на імпорт вугілля з Росії. Крім того, санкції накладаються і на більшість російських вантажівок та кораблів, які доставляють вугілля до країн ЄС.

“ЄС поки що не планує вводити санкції щодо нафти або газу, незважаючи на сильний тиск з метою заподіяти Москві ще більших економічних збитків. Але країни ЄС глибоко розділені щодо наступних кроків, і деякі уряди продовжують наполягати на тому, щоб цього тижня був хоча б сигнал про те, що блок прагне скоротити імпорт російської нафти”, - пише видання з посиланням на джерела.

Зазначимо, що затвердження пакету санкцій та заборони на вугілля потребує підтвердження 27 держав-членів. Найбільшими ж покупцями енергетичного вугілля є Європа та Китай.

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