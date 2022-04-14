Єврокомісія попередила членів ЄС: купувати російський газ за рублі – порушення санкцій

У ЄС вважають, що що такий механізм дозволить Москві регулювати обмінний курс у своїх інтересах.

Оплата за постачання російського газу в рублях, як цього вимагає влада РФ, буде порушенням санкцій. Такого висновку дійшла Європейська комісія.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Єврокомісія провела юридичний аналіз вимоги РФ про оплату за газ у рублях та вирішила, що це буде порушенням контрактів на поставки, умови яких не передбачають зміну валюти платежу, зазначає джерело.

У ЄС заявили, що напрацюють єдину позицію щодо цього питання на підставі висновків Єврокомісії.

Напередодні Володимир Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова платити Росії за поставки газу в рублях. Угорщина вважає, що оплата за газ РФ в рублях не порушує санкції ЄС.

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