Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для біженців з України: що він передбачає

Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для біженців з України: що він передбачає

В той же час Єврокомісія представила оперативну інструкцію, що має допомогти прикордонникам у країнах-членах ЄС ефективно організувати прийом людей.

Єврокомісія запропонувала сьогодні ввести в дію механізм тимчасового захисту для людей, які рятуються на територіях країн-членів ЄС від війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії, пише "Укрінформ".

«Європейська комісія запропонувала сьогодні активувати Тимчасову директиву (ЄС) із захисту, щоб надати швидку та ефективну допомогу людям, які тікають від війни в Україні. Відповідно до цієї пропозиції, тим, хто тікає від війни, буде забезпечено тимчасовий захист у ЄС, що означає, що їм буде надано дозвіл на проживання, вони матимуть доступ до освіти та до трудового ринку», - йдеться у повідомленні.

В той же час Єврокомісія представила оперативну інструкцію, що має допомогти прикордонникам у країнах-членах ЄС ефективно організувати прийом людей, що прибувають з території України, та одночасно забезпечити високий рівень безпеки. Ці настанови містять рекомендації для країн-членів ЄС із створення спеціальних транскордонних ліній для надзвичайної підтримки, що будуть призначені для доставки в Україну гуманітарної допомоги, та нагадують про можливість організації гуманітарного доступу на територію ЄС.

«Європа стоїть поряд з тими, хто потребує захисту. Ми вітаємо в Європі всіх, хто рятується від путінських бомб. Ми надамо захист людям, що шукають притулку, і ми допоможемо тим, хто шукають безпечного повернення додому», - зауважила з цього приводу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Як зазначається у документі, з початку російського військового вторгнення в Україну (24 лютого 2022 року – ред.) більш як 650 000 людей прибули до сусідніх з Україною країн Європейського Союзу. Директива ЄС із тимчасового захисту була спеціально активована, щоб надати негайний захист цим людям, які потребують допомоги, та уникнути перевантаження системи ЄС із надання притулку.

Відповідно до цих пропозицій, громадяни України, а також люди, що постійно проживають в Україні, члени їхніх родин, які були вимушені полишити свої домівки, отримують захист на території усього Європейського Союзу.

Громадяни інших країн, а також особи без громадянства, що легально проживають в Україні та не можуть повернутися у свою країну або регіон походження, наприклад, шукачі притулку або персони, на яких поширюється міжнародний захист, також отримають захист в Європейському Союзі.

Інші люди, що легально прибули до України для короткотермінового перебування, та можуть повернутися у країн походження, не підпадають під дію цього захисту. Разом з тим таким людям надаватиметься доступ до ЄС для транзитного повернення в країни походження.

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Виходячи з надзвичайного характеру цих атак та масштабів прибуття людей до ЄС, директива ЄС із тимчасового захисту пропонує належну відповідь на поточну ситуацію за такими напрямками:

надання негайного захисту та прав. Це включає право на проживання, доступ до ринку праці, доступ до місць проживання, соціальна допомога, медична та інші види допомоги, надання засобів для проживання. Для дітей та підлітків без супроводження тимчасовий захист передбачає захист їхні прав та доступ до освіти.

зменшення тиску на національну систему з надання притулку шляхом надання захищеного статусу без додаткових формальностей. Це дозволить уникнути перевантаження національних систем з надання притулку та дозволить країнам-членам організовувати прибуття біженців впорядковано та ефективно, із повною повагою до фундаментальних прав та міжнародних зобов’язань.

посилення солідарності та розподіл відповідальності. Правила директиви ЄС із тимчасового захисту створюють баланс розподілу зусиль між країнами-членами у прийняті переміщених осіб з України. Єврокомісія буде здійснювати координацію так званої «Платформи солідарності», з використанням якої країни-члени можуть обмінюватися інформацією про спроможності до прийому біженців та про необхідну допомогу.

надання підтримки Агентствами ЄС – Frontex, Європейського Агентства з надання притулку та Європол надаватимуть додаткову оперативну допомогу за запитом країн-членів ЄС.

Нові правила містять окремі рекомендації із системи управління кордонами, що надають прикордонним службам країн ЄС та Шенгенської зони застосовувати спрощені правила прикордонного контролю, що дозволить людям, що тікають від війни та шукають притулку, швидко отримувати захист. При цьому прикордонні служби зможуть підтримувати високий рівень перевірок з безпеки.

Зокрема, відповідно до Шенгенських правил, у виключних обставинах прикордонні служби можуть тимчасово спрощувати перевірки на кордоні для певних категорій людей, що прибувають на їх територію. Кожна з країн-членів самостійно приймає рішення, для яких категорій людей застосовуються такі спрощені правила, наприклад, для таких вразливих категорій, як діти.

Якщо персона прибуватиме на кордон без ідентифікаційних документів, вона проходитиме через звичайну процедуру прикордонної перевірки. На додаток країни-члени можуть приймати рішення про проведення додаткових перевірок під час та після транспортування людей до безпечного місця, а не лише на пункті перетину кордону. Такі правила скоротять час на очікування на кордоні та дозволять людям дістатися до безпечного місця без затримок.

Водночас будуть застосовані гнучкі правила щодо доступу таких людей на територію ЄС. За Шенгенськими правилами, європейські прикордонними можуть дозволяти громадянам третіх країн доступ на гуманітарних засадах, без дотримання всіх необхідних у звичайних обставинах формальностей – наприклад, якщо в них немає дійсного паспорту або візи. Країни-члени можуть застосувати цей виняток, щоб дозволити доступ для всіх, хто рятуються від конфлікту в Україні.

Ці правила дозволяють також перетинати кордон поза офіційними пунктами перетину кордону. Це може дозволити скоротити затримки у перетині кордону, наприклад, у випадку, якщо під’їзди до офіційних пунктів перетину кордонів заблоковані кинутими авто або іншими перешкодами.

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Правила передбачають спрощений доступ до рятувальних та надзвичайних служб, - поліції, пожежників, медичних закладів, установ з доставки води та їжі, а також інших послуг, що можуть знадобитися під час перетину кордону. Країнам-членам рекомендовано створити спеціальну прикордонні коридори для перетину кордонів структурами, що долучені до доставки гуманітарної допомоги для громадян України.

Передбачається, що громадяни України, які прибувають на територію ЄС, можуть провозити із собою особисте майно тварин без будь-яких митних зборів.

Всі згадані вище рекомендації Єврокомісії будуть представлені на розгляд Ради ЄС для затвердження. Європейська рада вже надала широку підтримку для цих заходів під час надзвичайної зустрічі 27 лютого. Згадані пропозиції будуть розглянуті під час Ради міністрів ЄС із внутрішніх справ, що відбудеться у четвер, 3 березня. Після ухвалення механізм тимчасового захисту буде негайно застосовуватися, і буде чинним протягом 1 року. Цей період буде продовжуватися автоматично на наступний період у 6 місяців протягом наступного року.

Єврокомісія може запропонувати Раді ЄС у будь-який час припинити дію тимчасового захисту, якщо фактична ситуація в Україні дозволить це зробити та забезпечити безпечне повернення її громадян в Україну, або продовжити дію тимчасового захисту на наступний рік, якщо такі умови не будуть створені.

Нагадаємо:

Заступник Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс заявила, що близько 677 000 людей втекли з України за “менш ніж тиждень” від початку вторгнення Росії, що почалося 24 лютого.

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