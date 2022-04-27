ЄК пропонує прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт: Зеленський пояснив, як це допоможе

Європейська комісія запропонувала скасувати на один рік імпортні мита на український експорт до Європейського Союзу. Це дасть змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, національне виробництво.
Готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у середу, 27 квітня, у зверненні за підсумками 63-го дня війни.
"Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з президенткою Урсулою фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - Ред.). Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво", - зазначив він.
Нагадаємо, Британія скасувала мита та квоти на імпорт українських товарів, Зеленський пояснив, чому це важливо.
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