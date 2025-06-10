Європа має більший військовий потенціал, але має насамперед розвивати атакувальні можливості / © ТСН.ua

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На тлі посилення військових витрат та побоювань щодо можливого російського нападу на європейські країни, колишній заступник начальника штабу Верховного головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європі (SHAPE) генерал-лейтенант Мішель Яковлєв вважає, що Європа має значно більший військовий потенціал, ніж Росія. Головне — бути готовими.

Про це він розповів у інтерв’ю для FRANCE 24.

Неготовність породжує страх: оцінка загроз від генерала

Європейські країни посилюють оборонні витрати та пріоритезують переозброєння. Німеччина, наприклад, планує прискорити будівництво мільйона підземних бункерів на випадок нападу, який, за її словами, може статися протягом наступних п’яти років. Німецьке військове командування навіть заявляє, що Росія може бути готова до широкомасштабного нападу на територію НАТО до 2029 року. Громадянам ЄС вже радять мати готові «тривожні валізки».

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Проте французький відставний генерал Яковлєв зазначає, що страх виникає лише тоді, коли люди відчувають себе не готовими до викликів.

«Якби західні держави Європи усвідомили, що вони мають набагато більший військовий потенціал, ніж Росія в середньостроковій перспективі, тоді ми б не боялися. Нам просто потрібно відновити нашу оборону до такого рівня, який стримуватиме Росію», — підкреслює він.

Наразі, як зауважує Яковлєв, Росія не має реальних можливостей для значного нападу за межами України, оскільки «вони вже сильно залучені в Україні». Він наголошує, що Україна з 2014 року фактично «захищає Європу і НАТО», чим виграє час для Заходу.

Стратегічний розрахунок та роль США

Цей виграний час має бути використаний ефективно. За словами генерала, підтримка України — це не акт щедрості, а стратегічний розрахунок. Крім того, час, який Україна купує для Європи, має бути використаний для нарощування саме наступальних можливостей. Яковлєв вважає, що саме наступальні засоби є більшим стримувальним фактором для Росії, ніж суто оборонні.

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Щодо планів Німеччини з будівництва бункерів, Яковлєв висловив сподівання, що це не суперечить концепції переозброєння. Він зауважує, що захист значної частини населення вимагає «приголомшливого» рівня захисту, а «захищатися, риючи нори та ховаючи своє населення — цього недостатньо». Ба більше, будівництво дорогих бункерів відволікає кошти від інвестицій у танки, артилерію та засоби дальнього ураження, які необхідні для ефективного стримування.

«Чим більше бункерів ви будуєте і чим менше танків, артилерії та засобів дальнього ураження, тим менше ви стримуєте», — додав він.

Генерал визнає, що підготовка вимагає величезних витрат, оскільки Європа «недоінвестувала» в оборону протягом 30 років. На його думку, необхідно реінвестувати ті кошти, які не були вкладені раніше, але ключовим залишається акцент на наступальних можливостях, які зроблять напад на Європу болючим для Росії.

Яковлєв також прокоментував позицію Дональда Трампа, назвавши його «найбільшою загрозою для НАТО», а не Путіна.

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«Це вперше, коли у нас є президент США, який активно грає на боці супротивника», — заявив він.

Генерал вважає, що виживання режиму Путіна робить загрозу реальною, але цей режим слабший, ніж зазвичай вважає громадськість.

«Росія Путіна буде стримана наступальним європейським потенціалом, на відміну від риття більшої кількості бункерів», — підсумував він.

На думку Яковлєва, Європа підтримує Україну, але «недостатньо». Він вказує на постійні затримки з постачанням допомоги.

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«Україна — це історія „занадто пізно“ щоразу з 2014 року, насправді», — сказав Яковлєв.

Хоча Європа нарощує свою оборонно-промислову базу, вона досі не закуповує достатньо ракет, які, за його словами, точно знадобляться.

Щодо завершення війни, Яковлєв вважає, що Путін не готовий до поступок, оскільки від листопада минулого року він «вірить, що вже виграв війну». Зміна розрахунків Путіна можлива лише тоді, коли США «повністю змінить курс» і чітко дасть зрозуміти, що Росія не виграє, а Захід буде єдиним і застосує вторинні санкції.

Нагадаємо, Der Spiegel дізнався, що Росія готується до світової війни. Наразі вважається, що основна мета — підготовка до довготривалого конфлікту проти Заходу, а також укріплення оборонної та ядерної інфраструктури на випадок ескалації.

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