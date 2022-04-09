"Європа довела, що вміє сумніватися, чи потрібна Україні зброя" - Подоляк

"Європа довела, що вміє сумніватися, чи потрібна Україні зброя" - Подоляк

Україна довела, що вміє захищати свободу.

Україна, від початку повномасштабної війни, яку веде проти держави Росія, довела, що вміє захищати свободу. Натомість Європа довела, що вміє чекати й сумніватися, чи потрібна Україні зброя.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк,

"44 дні смерті, крові, ненависті, яку принесла РФ на українську землю. Україна довела, що вміє захищати свободу. Росіяни довели, що "русский нацизм" має глибоке антилюдяне підґрунтя й завжди закінчується масовими вбивствами. Європа довела, що вміє чекати й сумніватися, чи потрібна Україні зброя", - написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, Кім повідомив, за якої умови Путін може піти на підписання мирної угоди з Україною.

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