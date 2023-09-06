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Європа готова подвоїти виробництво снарядів для потреб української армії

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Європа готова подвоїти виробництво снарядів для потреб української армії

Артилерійські снаряди / Фото: Associated Press

Наступного року потужність, як очікується, досягне 1 мільйона снарядів.

В Європі хочуть подвоїти виробництво артилерійських боєприпасів для потреб українських військових. Промисловість наразі долає початкові труднощі із нарощуванням обсягів виробництва.

Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкура.

"Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Мабуть, до кінця року - або до початку наступного року - ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі роком раніше", - зазначив Ханно Певкура.

Водночас він не уточнив обсяги, яких очікується досягти галузі, але в політичному документі Естонії, розісланому державам-членам цього року, йдеться, що блок має потужність для виробництва близько 300 тисяч снарядів на рік. Наступного року потужність, як очікується, досягне 1 мільйона снарядів.

Нагадаємо, що п’ять країн ЄС хочуть подовжити заборону на імпорт сільгосппродукції з України.

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Перегляди
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