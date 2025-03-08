Європа хоче компенсувати Україні розвідувальні дані, які більше не надають США - МЗС Франції

Це питання обговорювалося під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.

Країни Європи мають намір компенсувати Україні обсяг розвідувальної інформації після того, як США припинили це робити за наказом Дональда Трампа.

Про це заявив речник МЗС Франції Крістоф Лемонд, інформує Суспільне.

Він повідомив, що це питання обговорювалося під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.

"Щодо американської розвідки, то Європа, безумовно, намагатиметься компенсувати те, що США можуть перестати надавати", - сказав Лемонд.

Дипломат заявив, що поведінка Білого дому це "важливе питання", оскільки Сполучені Штати активно допомагали Україні від початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Він заявив, що Франція продовжує вести діалог з Вашингтоном попри різку зміну позиції щодо російської агресії проти України. Лемонд додав, що Франція буде й надалі підтримувати Україну, зокрема постачанням зброї.

Раніше повідомлялося, що Трамп визнав, що Росія завдає сильніших ударів по Україні через паузу в допомозі від США.

Ми раніше інформували, що компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.

Читайте також: