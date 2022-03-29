"Європа має перестати слухати будь-які виправдання від офіційного Будапешту" - звернення Зеленського до парламенту Данії

Президент України Володимир Зеленський 29 березня виступив зі зверненням перед парламентом Данії.

Під час виступу перед парламентом Данії президент України Володимир Зеленський вчергове підкреслив, що всі європейські країни повинні мати однакові позиції щодо Росії через її війну проти України.

Він підкреслив, що розходження у Європі грає на руку Кремлю.

"Не може бути в Європі філіалів Росії, які розколюють ЄС зсередини. Які намагаються допомогти Росії заробити якнайбільше грошей навіть зараз.

Всі прекрасно знають, хто у Європейському Союзі протистоїть людяності і здоровому глузду. Хто не робить взагалі нічого, щоб допомогти встановити мир в Україні. Це повинно припинитись, і Європа має перестати слухати будь-які виправдання від офіційного Будапешту", - сказав він.

Він також подякував Данії за принципову позицію та підтримку України у протистоянні агресору.

"Дякую кожному і кожній. Вдячний вашим людям, які допомагають Україні та допомагають українцям. Вашим компаніям, які вирішили залишити російський ринок. Мерск, Юск, Лего, Вестас, ДеЕсВе, Арла Фудс, Карлсберг та багато інших компаній, інших, які прийняли це важливе рішення. Але я прошу вас не зупинятись, бути лідерами в Європі у просуванні реально необхідних нам всім рішень", - підкреслив Зеленський.

