Європа може розробити власний план завершення війни в Україні: про що сказав президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав європейських лідерів розробити спільний план завершення війни Росії проти України. Під час зустрічі з іноземними гостями та представниками ЗМІ він наголосив, що країни ЄС не можуть брати участь у переговорах без власної стратегії.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві.

"За останні два тижні ми побачили зміни у трансатлантичному партнерстві. Це нова реальність, і тепер питання в тому, як нам до цього долучитися та яку роль ми відіграватимемо", – заявив Стубб.

Він запропонував трифазний план завершення війни. Перша фаза, за його словами, вже триває – це етап до переговорів, під час якого необхідно посилити тиск на Росію та зміцнити підтримку України й безпекові домовленості для Києва.

Друга фаза передбачає припинення вогню, а третя – встановлення миру.

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"Ми повинні діяти спільно. Щоб бути частиною переговорного процесу, Європа має представити свій план американцям. Якщо цього не зробити, нас просто не залучать до процесу. А зараз переговори тривають без нас, без жодного узгодженого плану чи стратегії. Тому ця зустріч і наступні два тижні критично важливі для майбутньої безпеки Європи", – підкреслив президент Фінляндії.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, санкції ЄС є частиною стратегії Заходу, яка передбачає досягнення миру через силу.