Європа повинна налагодити поставки боєприпасів до України та їх виробництво — Бербок

Бербок зазначила, що Берлін відіграє у цьому питанні "особливу роль".

Країни Європи повинні не тільки налагодити постійні поставки боєприпасів до України для захисту від російських агресорів, але й їх виробництво.

Таку думку висловила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що українці продовжують потребувати допомоги у боротьбі з російськими агресорами зі сторони країн Європи, щоб здобути собі мир.

"Ближчими днями та тижнями центральним завданням для цього є забезпечення боєприпасами. Тому сьогодні ми в Брюсселі в надзвичайному форматі – міністри закордонних справ і оборони – говоримо про спільні замовлення і закупівлі боєприпасів", - сказала міністр.

Бербок зазначила, що Берлін відіграє у цьому питанні "особливу роль".

"Ми в Німеччині просуваємося з виробництвом боєприпасів для САУ Gepard, але зрозуміло, що європейці мають налагодити спільні виробничі потужності. Ми маємо не лише разом постачати зброю, але й виробляти разом", - додала Бербок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Вагнер" Євген Пригожин заявив про нібито "наступ Збройних сил України на російський Бєлгород вже у квітні.

Крім того, ми раніше інформували, що премʼєрміністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що під час прийняття рішення щодо вторгнення в Україну, у Москві були впевнені, що українці не будуть чинити опору.

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