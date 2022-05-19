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Європарламент підтримав створення спеціального трибуналу для російського керівництва - Кулеба

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Європарламент підтримав створення спеціального трибуналу для російського керівництва - Кулеба

Фото: Getty Images

Європейський Парламент підтримав резолюцію із закликом до ЄС створити спеціальний трибунал для військових злочинців РФ.

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Вдячний членам с Європейського Парламенту, який підтримав резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо до відповідальності російське керівництво”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що Європарламент скасував імпортні мита ЄС для України на рік.

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