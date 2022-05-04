Європейці таки введуть санкції проти російської нафти, на черзі газ

ЄС готується й економічно вдарити по країні-агресорці - на підході наступний, шостий уже пакет санкцій.

В тому, що на російське чорне золото чекає ембарго з боку ЄС, не сумнівається президент Євроради. Й цю впевненість він символічно висловив сьогодні в Греції, де почали будівництво нового терміналу скрапленого природного газу, зазначає кореспондента «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Це буде установка, здатна прокачувати 5 із половиною мільярдів кубометрів газу щороку, запустять її наприкінці наступного року, і Шарль Мішель назвав її інвестицією в майбутнє, додавши, що Євросоюз неодмінно покінчить зі своєю залежністю від російських енергоресурсів, щоби Москва більше не могла використовувати їх як інструмент тиску чи шантажу.

«Війна в Україні - це історія нагальна. Ймовірно, це також момент істини для Євросоюзу. Ми маємо збудувати наш європейський суверенітет, маємо бути більш стратегічними і створити нашу нову енергетичну незалежність», - каже президент Європейської Ради Шарль Мішель.

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Покінчити з залежністю від російських енергоресурсів - до цього Євросоюз неодноразово закликали в Києві. Саме вони, як підрахували журналісти Bloomberg, наприкінці року наповнять російську казну на суму в понад 320 мільярдів доларів. І, аби власноруч не фінансувати війну проти України, ЄС уже відмовився від російського вугілля. А тепер хоче й від нафти - ембарго на неї стане частиною нового пакету санкцій, який, як свідчать джерела «Радіо Свобода», Брюссель представить сьогодні.

Бан на неї, додають, буде поступовим. Діяти почне від наступного року, і від нього, як пишуть журналісти Reuters, можуть узагалі звільнити Угорщину й Словаччину, надто вже залежних від російської нафти. Завдяки цим виняткам - блоку буде простіше дійти згоди й уникнути вето з боку конкретних столиць.

"Активно працюють у ЄС і над тим, щоби перерізати свої газові зв’язки з Росією. «Ми оголосили, що частково можемо замінити російський природний газ альтернативними поставками. Щоби бути більш конкретними, ми зв’язалися з усіма основними постачальниками й намітили наявні обсяги. Одну третину до кінця року ми зможемо замінити альтернативними поставками", - переконує єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Новий пакет санкцій торкнеться й банківського сектору Росії. Більшій кількості банків - доведеться забути про «СВІФТ», анонсує глава європейської дипломатії. Джерела видання свідчать, що відрізаною від мережі, через яку здійснюються мільйони міжнародних транзакцій щодня, опиниться й найбільша російська фінустанова – «Сбєрбанк». Цей пакет ще має пройти всі етапи європейської бюрократії, втім, східний фланг ЄС - традиційні адвокати України - країни Балтії - вже пообіцяли: домагатимуться якомога жорсткіших санкцій проти агресорки.

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