Європейці влаштували полювання на розкоші росіян, а США шукають закордонні сотні мільярдів Путіна

В Іспанії бум арештів яхт заможних росіян.

Полювання на російські активи - президент Зеленський закликав Швейцарію заморозити у банках гроші росіян, які розв'язали криваву війну проти України. Як стало відомо цього тижня, у швейцарських банках може лежати до 213 мільярдів доларів, які належать громадянам країни-агресорки через офшорні компанії. У світі тим часом, продовжують затримувати майно російських олігархів.

Про це йдеться в ТСН.

Тікати, поки не затримали - порт Барселони, про всяк випадок, встигла покинути яхта російського олігарха Абрамовича. 140 метрове судно ще новеньке, у море вийшло лише минулоріч. І тепер - може стати здобиччю іспанської поліції. У країні просто бум затримань - коштовні човни олігархів, вартість яких становить сотні мільйонів євро, один за одним опиняються під арештом. «Це частина загальноєвропейської реакції на санкції, узгоджені між країнами-членами, аби придушити російську економіку, щоби ослабити агресію щодо українців», - зазначає представниця уряду Іспанії Ізабель Родригес.

Італія, тим часом, продовжує затримувати майно найбагатшої людини Росії, олігарха Алєксєя Мордашова. За конфіскацією 65 мільйонної яхти послідував арешт стомільйонного маєтка на острові Сардинія.

Тоді, як Нідерланди - взялися за санкції фінансові - в інвестиційних та пенсійних фондах, а також на рахунках у банках успішно відстежують і заморожують російські гроші. Під арештами назбиралося вже 200 мільйонів євро. Зробити те саме, і заморозити російські активи, президент України закликає швейцарські банки. Там, щоправда, йдеться про набагато більші суми - за оцінкою швейцарськрої асоціації банків - до 213 мільярдів євро.

«Я хочу, щоб ви були і стали, як українці, - в боротьбі проти зла. Щоб не було питання про ваші банки, де зберігаються активи всіх тих, хто розв’язав цю війну. Це болісно і це неприємно. Але це також боротьба проти зла. Щоб було повне заморожування активів цих людей, їх рахунків. Це потрібно. Це є велика боротьба і ви це можете», - заявив президент.

Президент Зеленський закликав Швейцарію заморозити в банках гроші росіян

Утім, чи зможе світове полювання на активи росіян зачепити майже 200-мільярдні статки особисто Путіна? Опитані CNN експерти твердять, їх приховує ціла мережа підставних компаній та офшорних банків. Витоки інформації та низка журналістських розслідувань в останні роки пролили світло на те, хто ховає багацтва глави Кремля. І це, окрім друзів дитинства, як-от олігарха Аркадія Ротенберга, який вже перебуває під санкціями, ще й, наприклад, колишня коханка Путіна - петербурзька прибиральниця, а нині мультимільйонерка Світлана Кривоногих - ще й мати дуже схожої на очільника Кремля доньки, у документах якої по-батькові вказано - як Володимирівна.

Відстежувати такі от заплутані російські фінансові зв'язки, а з ними і гроші кремлівського режиму, над цим з початку війні в Україні працює спеціальна група у Міністерстві юстиції США. Так, напередодні до американського санкційного списку додали ім'я банкіра Юрія Соловйова, який 12 років успішно працював у Британії та допомагав Путіну накопичувати його статки.

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