Європейці вже конфіскували яхт росіян на понад 2 мільярди доларів: полювання йде за судном Путіна

Така сума лише за приблизними підрахунками.

Не минає дня, як десь у Європі затримують нові російські яхти. Олігархи намагаються рятувати їх, передислоковуючи на Мальдіви чи до інших країн, які поки що - дають коштовному майну прихисток, як от - до Туреччини.

Про це йдеться в ТСН.

Сезон полювання на російські яхти. Фінська митниця наклала арешт на понад два десятки, імен власників і вартості поки що не називають. А влада Гібралтару конфіскувала суперяхту металургійного магната Дмитра Пумпянського Розкішну 72-метрову Аксіому вартістю в 75 мільйонів доларів. Як повідомили в місцевому уряді, з проханням це зробити до Гібралтара звернувся “провідний міжнародний банк”. Однак порівняно з іншими заарештованими гігантами - це ще маленька рибка.

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Найбагатший росіян Алішер Усманов втратив свого човна з потяг завдовжки - 156-метрова “Ділбар” за 600 мільйонів - заарештована в німецькому Гамбурзі.

«Олігархи відчувають тиск. Останню яхту, яку ми затримали, технічно це називається “тимчасово іммобілізували”, належить одному з головних російських олігархів, її приблизна вартість 140 мільйонів доларів», - так прем’єр Іспанії звітує про “Валері”, майно колишнього КДБіста, а нині голови Ростєха Сергія Чемезова.

Якщо спробувати приблизно підрахувати загальну вартість російських яхт, які зараз перетворилися на нерухомість - в Іспанії - треба згадати ще одну з найбільших у світі яхт “Кресент”, або Півмісяць що належить голові «Роснєфті» Ігорю Сєчіну і вартує щонайменше 600 мільйонів доларів і дуже скромну на цьому тлі яхту “Леді Анастейжа” голови "Рособоронекспорта" Міхеєва за 7 мільйонів. Італійскі карабінери оприлюднили відео вилучення яхт “Сейлінг Яхт А” Андрія Мельниченка за 580 мільйонів, “Леді Ем” Олексія Мордашова за 70 мільйонів, та “Лєни” Геннадія Тімченка за 55 мільйонів. Французький улов: ще одна Сєчінська яхта “Аморе Вєро” за 135 мільйонів доларів… за найскромнішими підрахунками вже понад двох мільярдів доларів.

Тим часом свіже розслідування фонду Навального натякає на наступну мішень західних правоохоронців. 140-метрову яхту “Шехразада” розміром у дві стандартні хрущовки, яка вартує десь 700 мільйонів доларів, все ще стоїть в Італії - і ймовірніше за все належить самому Путіну, бо - згідно зі списками екіпажу, які дістали розслідувачі - принаймні половина - так чи так працюють на федеральну службу охорони, яка охороняє керманича Кремля.

Тож тепер можна чекати на свіжих звітів від італійських карабінерів.

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