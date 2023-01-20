Європейці з 1938 року чудово знають, що буде, якщо не зупинити агресора — Рютте

Партнери працюватимуть і надалі для підтримки України і це не тільки країни Європи, а й США та Канада

Європейці чудово знають, що може відбутись, якщо намагатись постійно умиротворити агресора, тому країні Європи повинні залишатись обʼєднаними у протистоянні російській агресії в Україні.

Про це заявив премʼєрміністр Нідерландів Марк Рютте у своєму виступі на форумі у Давосі, повідомляє Укрінформ.

"Ми говоримо про цінності, але є і воєнний бік справи. Подумайте про те, що якщо одного дня Росія зможе контролювати Україну, вона на цьому не зупиниться. Ми знаємо з Мюнхена 1938 року, що може статися, якщо агресор продовжує робити те, що робить, і його не зупиняють, ми це вже бачили. Саме тому ми абсолютно об’єднані в Європі", - сказав Рютте.

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Він підкреслив, що партнери працюватимуть і надалі для підтримки України і це не тільки країни Європи, а й США та Канада.

Рютте заявив, що його країна вирішила передати Україні систему ЗРК "Patriot", бо "це також наша боротьба".

"Зеленський і його команда ведуть боротьбу і за нас, тому ми маємо бути сильними та, і я переконаний, що ми будемо такими до кінця. Я абсолютно переконаний, що Україна переможе, тому що вони не самі по собі. Всі друзі світу з ними, і так має продовжуватися, це критично важливо", - наголосив Рютте.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія прагне розпочати в Україні велику і тривалу війну на виснаження, розраховуючи на те, що цього не витримає Захід, який надає Києву військову допомогу.

Крім того, ми раніше інформували, що найближчі соратники диктатора Путіна все частіше визнають у публічних заявах, що Росія може програти на полі бою.

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