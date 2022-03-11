Європейців закликали вплинути на закриття неба над Україною роликом із бомбардуванням Парижа

Відеоролик із нібито винищувачами, які скидають бомби на місто, оприлюднили в Мережі.

Жахаючий ролик із бомбардуванням кварталів Парижа створили завдяки комп'ютерній графіці, щоб закликати європейців долучитися до заклику закрити небо над Україною.

Ролик оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Завдяки графіці на відео показують, як нібито бомбардувальники скидають бомби в різних туристичних місцях Парижа, влучають і в Ейфелеву вежу, майже так, як були влучання у телевежу в Києві. На відео чути крики людей, сирени і плач дітей.

Відео закінчується дописом: "Просто уявіть, що це відбувається у іншій європейській столиці". А далі наводиться цитата українського президента Володимира Зеленського. "Ми будемо боротися до кінця. Дайте нам шанс жити. Закрийте небо над Україною, чи надаєте нам літаки. Якщо ми впадемо, впадете і ви".

Хто є автором ролику поки залишається невідомо.