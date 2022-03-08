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Європейська організація з ядерного дослідження CERN зупинила співробітництво з Росією

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Європейська організація з ядерного дослідження CERN зупинила співробітництво з Росією

ЦЕРН найрішучіше засуджує військове вторгнення Російської Федерації до України.

Європейська організація з ядерного дослідженням ЦЕРН вирішила призупинити роботу у Росії через військове вторгнення до України.

Про це йдеться в заяві організації від 8 березня.

"23 держави-члени ЦЕРН найрішучіше засуджують військове вторгнення Російської Федерації в Україну та висловлюють жаль з приводу загиблих людей та гуманітарних наслідків, а також залучення Білорусі до цього незаконного застосування сили проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, 8 березня Рада провела позачергову сесію, присвячену обговоренню майбутньої взаємодії з Росією, на якій ухвалили відповідне рішення.

Рада вирішила, що:

  • ЦЕРН сприятиме ініціативам підтримки українських співробітників та української наукової діяльності в галузі фізики високих енергій;
  • статус спостерігача від Російської Федерації призупинено до подальшого повідомлення;
  • ЦЕРН не буде співпрацювати з Російською Федерацією та її установами до подальшого повідомлення.  
Втрати росії станом на 8 березня / © ТСН.ua
Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua
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