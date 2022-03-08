Європейська організація з ядерного дослідження CERN зупинила співробітництво з Росією

ЦЕРН найрішучіше засуджує військове вторгнення Російської Федерації до України.
Європейська організація з ядерного дослідженням ЦЕРН вирішила призупинити роботу у Росії через військове вторгнення до України.
Про це йдеться в заяві організації від 8 березня.
"23 держави-члени ЦЕРН найрішучіше засуджують військове вторгнення Російської Федерації в Україну та висловлюють жаль з приводу загиблих людей та гуманітарних наслідків, а також залучення Білорусі до цього незаконного застосування сили проти України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, 8 березня Рада провела позачергову сесію, присвячену обговоренню майбутньої взаємодії з Росією, на якій ухвалили відповідне рішення.
Рада вирішила, що:
- ЦЕРН сприятиме ініціативам підтримки українських співробітників та української наукової діяльності в галузі фізики високих енергій;
- статус спостерігача від Російської Федерації призупинено до подальшого повідомлення;
- ЦЕРН не буде співпрацювати з Російською Федерацією та її установами до подальшого повідомлення.