Європейська організація з ядерного дослідження CERN зупинила співробітництво з Росією

Європейська організація з ядерного дослідження CERN зупинила співробітництво з Росією

ЦЕРН найрішучіше засуджує військове вторгнення Російської Федерації до України.

Європейська організація з ядерного дослідженням ЦЕРН вирішила призупинити роботу у Росії через військове вторгнення до України.

Про це йдеться в заяві організації від 8 березня.

"23 держави-члени ЦЕРН найрішучіше засуджують військове вторгнення Російської Федерації в Україну та висловлюють жаль з приводу загиблих людей та гуманітарних наслідків, а також залучення Білорусі до цього незаконного застосування сили проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, 8 березня Рада провела позачергову сесію, присвячену обговоренню майбутньої взаємодії з Росією, на якій ухвалили відповідне рішення.

Рада вирішила, що:

ЦЕРН сприятиме ініціативам підтримки українських співробітників та української наукової діяльності в галузі фізики високих енергій;

статус спостерігача від Російської Федерації призупинено до подальшого повідомлення;

ЦЕРН не буде співпрацювати з Російською Федерацією та її установами до подальшого повідомлення.