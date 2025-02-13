Близько половини українців готові поступитися територіями, щоб зупинити війну – Telegraph

Володимир Зеленський змушений оцінювати можливість тимчасової поступки окупованих територій Росії як одну з опцій для припинення бойових дій.

Україна опинилася в ситуації, коли її можливості повністю витіснити російські війська з окупованих територій фактично зникли. Якби такий сценарій був можливий, він вимагав би значно більшої підтримки від США та Європи ще на ранніх етапах війни.

Про це пише Telegraph.

За даними видання, єдиним способом уникнути нескінченної війни могло б стати пряме військове втручання країн Заходу, тобто відправка американських та європейських військових на територію України. Однак цей варіант навіть не розглядається.

В умовах, коли російські війська поступово, але систематично захоплюють нові позиції, президент Володимир Зеленський змушений оцінювати можливість тимчасової поступки окупованих територій Росії як одну з опцій для припинення бойових дій.

Видання зазначає, що суспільні настрої в Україні змінюються. За останніми опитуваннями, близько 50% українців вже готові погодитися на цей варіант, аби зупинити війну.

Нагадаємо, що Служба оборонної розвідки Данії (DDIS) оцінила, що Росія може мати можливості розпочати повномасштабну війну проти НАТО протягом наступних 5 років. Це узгоджується з оцінками Інституту вивчення війни (ISW) щодо зусиль Росії реструктурувати та підготувати свою армію та суспільство до майбутнього конфлікту з НАТО в середньо- та довгостроковій перспективі.