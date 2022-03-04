Європейський інвестиційний банк схвалив негайну фінансову підтримку Україні на 668 мільйонів євро

Фінансова підтримка є частиною програми EIB Ukraine Solidarity Urgent Response.
Правління Європейського інвестиційного банку схвалило негайну фінансову підтримку Україні в розмірі 668 млн євро.
Про це йдеться в пресрелізі ЄІБ.
Зазначається, що ЄІБ "засуджує жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну".
Фінансова підтримка є частиною програми EIB Ukraine Solidarity Urgent Response.
"Додаткова фінансова та технічна підтримка для України, сусідніх країн та країн ЄС допоможе впоратися зі збитками, пов’язаними з війною та припливом біженців", – ідеться в заяві.
"Цей початковий пакет підтримки допоможе українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, включаючи закупівлю продуктів харчування, медичного забезпечення та палива для громадян.
Негайна підтримка буде доступна протягом кількох днів. ЄІБ виділить кошти, доступні в рамках двох позик ЄІБ, які спочатку були надані для підтримки МСБ та сільськогосподарського сектору в Україні", – заявили в банку.
Крім того, погодили, що ЄІБ має продовжувати подальші ініціативи в рамках надзвичайного пакета солідарності для України. До них належать:
- Фінансування критичних інфраструктурних потреб в Україні шляхом перепрофілювання зобов'язань інфраструктурних проєктів для задоволення невідкладних інвестицій та потреб у реконструкції.
Вони охоплюватимуть транспорт, енергетику, розвиток міст та цифрові інвестиції. "Ці гроші можуть бути доступні дуже швидко, як тільки українська влада зможе підписати зміни до існуючих контрактів", – кажуть в ЄІБ.
- Допомога відновити все, що знищує російська армія, шляхом фінансування нової критично важливої економічної та соціальної інфраструктури, необхідної, як тільки вільна та незалежна Україна буде відновлена після війни.
"Крім того, експерти ЄІБ наразі оцінюють потреби сусідніх з Україною країн та країн ЄС, які приймають біженців з України або постраждали від війни іншим чином.
Банк співпрацює з національними та місцевими органами влади, національними інституціями заохочення та іншими контрагентами, щоб терміново надати фінансову та технічну допомогу цим країнам і регіонам", – додали в ЄІБ.
Валдіс Домбровскіс, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії, сказав: "Цей пакет ЄІБ є демонстрацією непохитної солідарності ЄС з Україною, коли країна стикається з величезними потребами.
Це забезпечить негайну ліквідність українському уряду в боротьбі проти незаконної та жорстокої агресії Росії".
Як повідомлялось, Світовий банк готує для України пакет допомоги у 3 млрд доларів на найближчі місяці, а наступного тижня МВФ ухвалить рішення щодо екстреного фінансування обсягом до 1,4 млрд доларів.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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