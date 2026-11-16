Європу можуть не пустити на наступні переговори щодо України: Кремль пішов проти заяв США

Юрій Ушаков / © Getty Images

Реклама

У Кремлі заявили, що Росія ще не погоджувала участь європейських представників у наступному раунді переговорів щодо України. Це суперечить заявам американських переговорників, які після зустрічей у Москві повідомляли, що європейці братимуть участь у наступних переговорах.

Про це пише Reuters з посиланням на слова помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Реклама

Минулого тижня в Абу-Дабі вперше за дев’ять місяців відбулися переговори представників Росії, України та США. Після цього американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним і заявили, що Європа візьме участь у наступному раунді переговорів.

Реклама

Однак Юрій Ушаков заявив журналістам, що наразі обговорюється продовження переговорів у тристоронньому форматі.

«Зараз обговорюється проведення наступного раунду у тристоронньому форматі. Ці переговори відновилися в Абу-Дабі кілька днів тому, і було вирішено, що вони продовжаться. Дату ще не погоджено, а про розширення формату говорить дехто, але з нами це ще не погоджено», — сказав Ушаков.

На запитання, що має відбутися, аби Росія погодила участь Європи, він відповів, що перед цим «потрібно буде багато чого зробити».

«Зокрема, може знадобитися провести ще один раунд, а можливо і кілька раундів тристоронніх переговорів», — заявив Ушаков.

Реклама

За його словами, участь європейців також залежатиме від того, чи отримає Росія «чіткий сигнал від європейців про те, чого вони хочуть і який конструктивний, суттєвий внесок вони можуть зробити в успішне врегулювання ситуації в Україні».

Росія, Європейський Союз, Велика Британія та Україна все ще мають суттєві розбіжності щодо того, як має завершитися війна.

Путін нібито погодився на участь Європи в мирних переговорах: що заявили США

Нагадаємо, спецпосланець президента США Джаред Кушнер після зустрічі з Володимиром Зеленським у Дубліні заявив, що Путін нібито готовий допустити європейських представників до переговорів щодо завершення війни в Україні.

«Ми не можемо укласти угоду без участі європейців за переговорним столом. Ми говорили президенту Путіну, що вважаємо це дуже важливим. І я думаю, що нам вдалося досягти цього з президентом Путіним, і він готовий спробувати», — зазначив Кушнер.

Реклама

За його словами, США протягом останніх місяців тісно співпрацювали з європейськими партнерами. Американський представник висловив сподівання, що безпосередні переговори допоможуть сторонам спокійніше обговорити розбіжності.

Водночас Зеленський наголосив, що Європа має брати участь у наступних мирних переговорах як повноцінна сторона.

Європа визначила представників для мирних переговорів щодо України

Нагадаємо, ЄС та п'ять європейських держав — Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Польща — домовилися направити своїх радників із національної безпеки для участі в подальших переговорах щодо завершення війни в Україні.

Йдеться про технічний рівень консультацій. Водночас представників, які виступатимуть від імені Європи на найвищому політичному рівні, поки не визначили.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила намір Європи брати активну участь у мирному процесі у форматі «E5 + ЄС», продовжуючи підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

Тим часом Австрія запропонувала визначити конкретні повноваження європейських переговірників. За словами очільниці МЗС Беате Майнль-Райзінгер, запропонований мандат охоплює чотири напрями: політичні питання, безпеку та контроль за перемир'ям, гуманітарну допомогу Україні й повернення викрадених дітей, а також використання санкцій та економічних важелів у переговорах.

Новини партнерів