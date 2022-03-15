Євросоюз вводить четвертий пакет санкцій проти Росії і приступає до обговорення наступного

Додають іще 12 прізвищ вже зараз

Євросоюз посилює санкції проти Росії. Черговий, уже четвертий пакет схвалили напередодні. І націлений він - на оточення Путіна, причетне до розв’язання війни проти України.

Про це розповіла кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Євросоюз посилює тиск на Росію санкціями. Напередодні, в рамках четвертого пакету, домовилися подовжити й без того рекордно довгий чорний список тих, хто стає нев’їзним. А ще на тих, на чиї активи в Євросоюзі, якщо вони є, щоб їх заморозити, тепер полюватимуть відповідні органи.

Додають іще 12 прізвищ - офіційно перелік оприлюднять сьогодні, тоді ж санкції й почнуть діяти, та завдяки джерелам «Радіо Свобода» в дипломатичних колах ЄС знаємо: обмеження накладають, зокрема, на російського мільярдера Романа Абрамовича, поки що - власника футбольного клубу "Челсі". Це олігарх із найближчого оточення Володимира Путіна. Втрапляє в перелік і пропагандист Артем Шейнін, який заявляє, що російська так звана спецоперація, яка насправді є війною, - не що інше, як спосіб примусити Україну до миру. А також - гендиректор російського державного «Первого каналу» Костянтин Ернст. Компаній, що опинилися у підсанкційному переліку, - дев’ять. Усі задіяні у військовому виробництві.

«Ми перераховуємо більше осіб і компаній, які відіграють активну роль у підтримці людей, які підривають суверенітет України російським урядом. І цей пакет включатиме нові заходи, що обмежують торгівлю Росії, її доступ на ринок, членство у міжнародних фінансових організаціях, криптоактиви, експорт предметів розкоші та націлювання на металургійний та енергетичний сектори», - каже верховний представник Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

Щодо предметів розкоші - ЄС готується заборонити експорт до Росії дорогих автівок вартістю понад 50 тисяч євро. Інакше кажучи, це звичні для багатіїв суперкари. Буде заборона й у зворотному напрямку - на імпорт. Євросоюз припинить завозити російську сталь і залізо. Санкції стосуватимуться також найбільших російських нафтових компаній «Роснєфті», «Транснєфті» й «Газпромнєфті» - забороняють інвестувати в них. А це, як очікується, заморозить фінансування їхніх проєктів із розвідки й видобутку викопних видів палива. Водночас купувати в них нафту - ЄС продовжить, - зазначає агенція «Рейтер», посилаючись на свої джерела. Надто вже непокояться тут щодо перебоїв у випадку відмови. Тобто - нафтового ембарго, а також - повного відключення Росії від «СВІФТ», як наполягав Київ, - цей санкційний пакет не включає. Втім, наші джерела свідчать,: уже в середу Євросоюз приступить до обговорення наступного п`ятого пакету обмежень.

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