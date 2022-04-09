Євросоюз заявив про причетність Росії до ракетного удару по вокзалу в Краматорську

Бомбардування мирних людей назвали жорстоким.

Європейський Союз заявив про причетність армії Росйської Федерації до ракетного удару по залізничному вокзалі, який забрав життя понад пів сотні людей.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Дипломати наголошують, що "глибоко шоковані атакою Росії". Бомбардування мирних людей, серед яких жінки і діти, вважають жорстоким та невибірковим.

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"Жорстокий напад на залізничний вокзал є частиною жалюгідної кремлівської тактики зі знищення", - наголосили у документі.

Спроби Росій приховати свою участь та відповідальність за злочини, а також маніпуляції в медіа називають неприпустиним.

"Винні за цей військовий злочин мають бути притягнуті до відповідальності. Не повинно бути безкарності за воєнні злочини. ЄС підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", - єдеться у заяві ЄС.

У ЄС висловили свою солідарність з українцями, а також зауважують, що схвалюють мужність та опір українського народу протистояти агресії Росії".

Як повідомлялося, у Пентагоні заявили, що ракетний удар по Краматорську завдали росіяни. У Міноборони США наголошують: не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності в злочин.

Як повідомлялося, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, понад 50 людей загинуло. Серед вбитих є діти.