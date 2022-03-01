"Їбаш*** їх нах**": міські чиновники дали поради, як обходитись з військами ворога в Херсоні

Цивільних Головня закликав не виходити із укриттів і бути максимально обережними

В Херсоні ситуація контрольована, але на околицях вже є війська РФ, навіть намагаються встановлювати свої пости.

Заступник міського голови Херсона Роман Головня

Він зазначив, що час від часу війська ворога пішки роблять вилазки до міста і пересуваються ним. Але центр міста, де міська рада, все ж під контролем українців.

Водночас він запевнив, що в місті працюють лікарні і продуктові магазини.

Цивільних Головня закликав не виходити із укриттів і бути максимально обережними, а «тим, хто зі зброєю їбаш*** їх нах**, щоб їх тут не було».