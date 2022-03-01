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"Їбаш*** їх нах**": міські чиновники дали поради, як обходитись з військами ворога в Херсоні

"Їбаш*** їх нах**": міські чиновники дали поради, як обходитись з військами ворога в Херсоні

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"Їбаш*** їх нах**": міські чиновники дали поради, як обходитись з військами ворога в Херсоні

Цивільних Головня закликав не виходити із укриттів і бути максимально обережними

В Херсоні ситуація контрольована, але на околицях вже є війська РФ, навіть намагаються встановлювати свої пости.

Заступник міського голови Херсона Роман Головня

Він зазначив, що час від часу війська ворога пішки роблять вилазки до міста і пересуваються ним. Але центр міста, де міська рада, все ж під контролем українців.

Водночас він запевнив, що в місті працюють лікарні і продуктові магазини.

Цивільних Головня закликав не виходити із укриттів і бути максимально обережними, а «тим, хто  зі зброєю їбаш*** їх нах**, щоб їх тут не було».

"Ї#@шити їх н@#уй і шоб їх тут не було" - Заступник міського голови Херсона Роман Головня

"Ї#@шити їх н@#уй і шоб їх тут не було" - Заступник міського голови Херсона Роман Головня

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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