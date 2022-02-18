"Їдьте до нас": Верещук запевнила жителів ОРДЛО, що Україна подбає про них

"Їдьте до нас": Верещук запевнила жителів ОРДЛО, що Україна подбає про них

За словами міністерки, якщо мешканці окупованих територій бояться за своє життя в ОРДЛО, то можуть виїхати на підконтрольні урядові території. А влада забезпечить їх всім необхідним.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу замість Росії виїжджати на підконтрольні українському урядові території.

Про це очільниця Мінреінтеграції заявила під час брифінгу.

"Ми маємо представництво на місцях. Ми розуміємо, що відбувається, і контролюємо процес, який може відбуватися невдовзі", — зазначила вона.

Верещук повідомила, що в Кабміні розроблені і затверджені плани гуманітарного реагування на випадок загострення ситуації на Донбасі. За словами міністерки, влада хоч і сподівається, що цей плане не знадобиться, проте знає, як організувати гуманітарні коридори для цивільного населення, яке захоче покинути окуповані території. Вона закликала міжнародну спільноту допомогти Україні у вирішенні цих гуманітарних питань.

"Тільки "Станиця Луганська" функціонувала, як повноцінне КПВВ, але відбувся обстріл. Для чого це робиться? Щоб залякати мирне населення. Щоб навіть цей єдиний коридор не використовувався ними", — сказала Верещук.

Міністерка звернулася до жителів ОРДЛО, які "бояться за себе і своїх дітей, і вирішують, що їм зараз робити".

"Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ, або в інший спосіб. Ми вас чекаємо. Ми створимо всі можливі умови для того, щоб ви мали де жити, що їсти, для того, щоб ви відчували, що ви не одні", — каже Верещук.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи Україна вестиме прямі перемовини з ватажками "ЛДНР".

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