"Їдьте, не легковажте": Верещук закликає росіян негайно покинути Крим

Верещук закликала цивільних росіян встигнути виїхати з українського півострова до початку деокупації.

Росіянам, які за роки окупації незаконно приїхали до Криму, необхідно негайно покинути півострів. Це краще для них самих.

Про це у соцмережах написала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"От мені цікаво: на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Бо, зазвичай, все неприємне трапляється раптом", – пише Верещук.

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Міністерка висловила впевненість, що Кримський міст рано чи пізно впаде, а сухопутний коридор РФ до Криму буде перерізано. Також вона не виключає наземні бої на півострові.

"Що вони (росіяни в Криму. – Ред.) робитимуть? Тисячам цивільних швидко покинути півострів не вдасться. З перерізаними шляхами, коли навколо бої. Це просто нереально.

Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", – підсумувала Верещук.

Раніше Ірина Верещук зверталася до українців в Криму з проханням перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах.

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