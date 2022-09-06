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Їдуть через треті країни: у Зеленського розповіли, як кримчани "тікають" від окупантів з півострова

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Їдуть через треті країни: у Зеленського розповіли, як кримчани "тікають" від окупантів з півострова

Російські загарбники незабаром розпочнуть осінню призовну кампанію до армії РФ.

Мешканці тимчасово окупованого Криму їдуть з півострова, побоюючись того, що окупанти заберуть їх до російської армії.

Про це розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі національного телемарафону.

"Протягом пів року велика кількість людей виїжджала з Криму, боячись призову до лав російської армії. Місцеві жителі виїжджають через Грузію, Вірменію, Туреччину та інші країни", - повідомила посадовиця.

За її словами, вибратися з тимчасово окупованого півострова на підконтрольні Україні території через Херсонську та Запорізьку області складно. Ті мешканці тимчасово окупованого півострова, яким все ж вдається виїхати до Запоріжжя, Одеси, Кривого Рогу чи інших українських міст, можуть скористатися евакуаційними потягами.

Таміла Ташева зазначила, що 2022 року Росія проводить дві призовні кампанії, і друга стартує вже восени.

Раніше постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла, як кримчанам підготуватися до деокупації.

Нагадаємо, ГУР просить жителів тимчасово окупованого Криму повідомляти "найпопулярніші" місця для відвідування", де базуються колаборанти та окупаційні війська.

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