Їдуть довше, ніж воюють: окупант про "гарматне м'ясо" – зеків із Бурятії і Ханти-Мансійська

Окупант бідкається, що його підрозділ не готовий до українського контрнаступу, бо "нема чим готуватися".

Російський окупант розповів про готовність ЗСУ до наступу, заборону вивозити до РФ мертвих та поранених "зеків":

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта з другом, яку перезхопила українська розвідка.

Загарбник коментуючи початок українського контрнаступу заявив, що "всі все знають, але ніхто нічого не робить".

"Х**и (українці) в Телеграм комбату пишуть, що "вам п*зда, ми вас рознесемо", – зазначив він.

Своєю чергою дружина розповіла, що бачила по російському зомбіТБ, як воювати проти України везуть мобілізованих з далеких куточків РФ, наприклад Улан-Уде і Ханти-Мансійська.

"Так і зеки звідти ж – з Улан-Уде, з Бурятії. 60 людей звідти. Вони зеки – їх просто "на забій". Вони їдуть довше, ніж воюють. Зайшли, їх роз***ли і все. Їх взагалі ніхто не рахує. Я не впевнений, що їх навіть звідси вивозять. Поранених заборонено вивозити "за нуль". А х*й знає, де вони лікуються, чи не лікуються взагалі. Я думаю, "200-х" просто закопали і все – безвісти зниклим рахується. Звідси два виходи: або "200" або "300", по іншому ніяк", – відповідає окупант.

Росіянин зазначає, що його підрозділ не готовий до українського контрнаступу, бо "нема чим готуватися".

Раніше інший окупант у перехопленій розмові розповів, як російські військові на передовій п'ють брагу бідонами, стріляють корів заради розваги і бояться міфічних польських найманців.

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