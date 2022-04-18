Уперше від початку війни до України в'їхало більше громадян, аніж виїхало: чому повертаються люди

З Польщі 650 тис. українців вирушили до інших європейських країн.
До України з Польщі вперше від початку повномасштабної війни, яку веде Росія проти нашої держави, в'їхало більше людей, ніж виїхало. Так, а суботу, 16 квітня, повернулося до України 22 тисячі людей, тоді як 19 200 виїхали.
Про це повідомляє BBC з посиланням на дані польської прикордонної служби.
Як зазначається, деякі громадяни повертаються, щоб побачитися з сім’ями, і, переважно, залишаються неподалік кордону. Інші українці їдуть додому і мають намір залишатися попри попередження представників місцевої влади через ризики ракетних ударів по містах.
За даними ООН, від 24 лютого Україну покинули вже мільйони людей. 650 тисяч громадян з Польщі вирушили до інших європейських країн.
Нагадаємо, раніше у Польщі пояснили, чому українським біженцям не варто переїжджати до великих міст.
Також ми розповідали, як жінкам-біженкам не стати жертвами секс-торгівлі у Польщі.
Як повідомлялося, деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану: перелік необхідних документів.
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