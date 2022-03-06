"Їдуть воювати на боці добра": захищати Україну прямують тисячі добровольців з 52 країн світу

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 6 березня.

Іноземці, які можуть і хочуть воювати проти російських окупантів в Україні, можуть вступити до лав інтернаціонального легіону. Захищати Україну від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 6 березня.

Голова МЗС назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців.

"Увесь світ сьогодні на боці України, не лише на словах, а й у справах. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. До нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання. Ми їх не наймали, не стимулюємо нічим. Це їхнє бажання воювати на боці добра", – повідомив міністр.

Кулеба пояснив, що не має права розголошувати розподіл добровольців за країнами а також дані про те, хто вже прибув до України, але наголосив, що йдеться про високу кількість бажаючих.

"Загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч", – підсумував голова МЗС.