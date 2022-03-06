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"Їдуть воювати на боці добра": захищати Україну прямують тисячі добровольців з 52 країн світу

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"Їдуть воювати на боці добра": захищати Україну прямують тисячі добровольців з 52 країн світу

УНІАН

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 6 березня.

Іноземці, які можуть і хочуть воювати проти російських окупантів в Україні, можуть вступити до лав інтернаціонального легіону. Захищати Україну від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 6 березня.

Голова МЗС назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців.  

"Увесь світ сьогодні на боці України, не лише на словах, а й у справах. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. До нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання. Ми їх не наймали, не стимулюємо нічим. Це їхнє бажання воювати на боці добра", – повідомив міністр.

Кулеба пояснив, що не має права розголошувати розподіл добровольців за країнами а також дані про те, хто вже прибув до України, але наголосив, що йдеться про високу кількість бажаючих.

"Загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч", – підсумував голова МЗС.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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